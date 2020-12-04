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Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублей
Фото: pixabay.com

Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублей

Ростислав Зубков

Общество

Предварительная сумма ущерба от непогоды в Приморском крае уже превысила миллиард рублей и продолжит расти. Об этом власти региона сообщили в пятницу, 4 декабря.

— Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий, — указано в сообщении правительства.

Как уточнила первый вице-губернатор Приморья — глава местного кабмина Вера Щербина, только предприятия энергетики и коммунального хозяйства понесли расходы на примерно 619 миллионов рублей. При этом в крае по-прежнему действует режим ЧС, что подразумевает дополнительные траты. В частности, 200 миллионов рублей израсходовали на аварийно-восстановительные работы.

— Также от МЧС России нам поступили дизель-генераторы, опоры, провода и другие расходные материалы, которые сейчас задействованы в ликвидации ЧС, — добавила чиновница.

Она уточнила, что местные власти работают с федеральными для привлечения дополнительных ресурсов «на случай повторения такого же циклона».

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

Ущерб от снежного циклона в Приморском крае превысил миллиард рублейФото: youtube.com / SAMIZDAT

Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона.

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Приморьеденьгисумма ущерба
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