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В МЧС рассказали о прогрессе по очищению моста на остров Русский ото льда
Фото: pixabay.com

В МЧС рассказали о прогрессе по очищению моста на остров Русский ото льда

Ростислав Зубков

Общество

Во Владивостоке уже восьмой день подряд идут работы по очищению пути на остров Русский. В пресс-службе МЧС рассказали, как долго еще продлятся работы.

По данным ведомства, альпинистам осталось очистить ото льда 26 вант и 6,5 тысячи квадратных метров поверхности пилонов.

— Работать тяжело, потому что высота очень большая — 324 метра. Все это осложняется очень сильным ветром, — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб.

Напомним, движение по мосту на остров Русский закрылось 21 ноября из-за падения льда с вант. В качество альтернативы власти организовали паром, он вывозит людей на материк, вмещая до 20 машин за раз. Судно курсирует с периодичностью раз в два часа, но этого недостаточно, что приводит к огромным очередям из людей и автомобилей.

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