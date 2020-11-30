Открытие моста на остров Русский во Владивостоке снова отложили

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Открытие моста на остров Русский во Владивостоке отложено на неопределенный срок. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщает пресс-служба правительства Приморского края со ссылкой на компанию ДСД «Дальний Восток», которая занимается обслуживанием моста.

— Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно. Работы ведутся каждый день, делаем все возможное, чтобы открыть движение как можно скорее. Люди в течение всего светового дня работают на вантах, — передает сообщение РИА Новости.

Утром 21 ноября из-за падения льда с вант было закрыто движение по мосту на остов Русский. Правительство региона организовало перевозку людей на материк с помощью парома. Он вмещает 20 машин и курсирует каждые два часа.

Точная дата открытия моста пока не известна. Ранее открытие моста планировалось 25 ноября, затем его перенесли на 30 ноября.

На острове Русский, который связан с материком только одним мостом, живут несколько тысяч человек.

Ранее в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снежного циклона, который обрушился на регион на прошлой неделе. Множество жителей остались без света, тепла и воды. На данный момент специалисты восстановили энергоснабжение в нескольких районах.

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