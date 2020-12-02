Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Энергоснабжение на острове Русский полностью восстановлено
Фото: oboronenergo.su

Энергоснабжение на острове Русский полностью восстановлено

Татьяна Плотникова

Общество

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение населенных пунктов острова Русский в Приморье после прохождения циклона, из-за которого оказались обесточены местные дома и учреждения.

Как уточнили в компании «Оборонэнерго», два последних обесточенных поселка на острове, Поспелово и Канал, вновь получают электроэнергию в штатном режиме.

Работы по восстановлению энергоснабжения дополнительно осложнялись повреждениями кабеля из-за действий посторонних лиц. После устранения повреждений вновь запитаны дома 167 жителей поселков Поспелово и Канал, а также три котельные.

Трудности представляло и то, что на острое Русский размещены сети сторонних организаций, найти их собственника оказалось сложно. При этом объекты были построены с нарушениями нормативных актов и находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте «Оборонэнерго».

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона.

Читайте также: «Ущерб колоссальный»: в Кремле оценили последствия ледяного шторма в Приморье

отключение электричествапогода в РоссииВладивосток
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Хватит плакаться, господа артисты!

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Слишком мало молодежи, слишком много стариков

Алексей Тарасов
Алексей Тарасов

Хоккей закаляет характер

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Геннадий Хазанов — первый русский стендапер

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Война с тихой смертью

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Покойники не ставят лайки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как побеждать в себе зависть

Все мнения
О проекте