Энергоснабжение на острове Русский полностью восстановлено

Фото: oboronenergo.su

Энергетики полностью восстановили энергоснабжение населенных пунктов острова Русский в Приморье после прохождения циклона, из-за которого оказались обесточены местные дома и учреждения.

Как уточнили в компании «Оборонэнерго», два последних обесточенных поселка на острове, Поспелово и Канал, вновь получают электроэнергию в штатном режиме.

Работы по восстановлению энергоснабжения дополнительно осложнялись повреждениями кабеля из-за действий посторонних лиц. После устранения повреждений вновь запитаны дома 167 жителей поселков Поспелово и Канал, а также три котельные.

Трудности представляло и то, что на острое Русский размещены сети сторонних организаций, найти их собственника оказалось сложно. При этом объекты были построены с нарушениями нормативных актов и находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте «Оборонэнерго».

Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.

Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона.

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