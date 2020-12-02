Энергоснабжение на острове Русский полностью восстановлено
Энергетики полностью восстановили энергоснабжение населенных пунктов острова Русский в Приморье после прохождения циклона, из-за которого оказались обесточены местные дома и учреждения.
Как уточнили в компании «Оборонэнерго», два последних обесточенных поселка на острове, Поспелово и Канал, вновь получают электроэнергию в штатном режиме.
Работы по восстановлению энергоснабжения дополнительно осложнялись повреждениями кабеля из-за действий посторонних лиц. После устранения повреждений вновь запитаны дома 167 жителей поселков Поспелово и Канал, а также три котельные.
Трудности представляло и то, что на острое Русский размещены сети сторонних организаций, найти их собственника оказалось сложно. При этом объекты были построены с нарушениями нормативных актов и находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщается на официальном сайте «Оборонэнерго».
Ранее в Приморском крае был введен режим чрезвычайной ситуации после снежного циклона. Во Владивостоке прошел ледяной дождь, который вызвал проблемы с сотовой связью, энергоснабжением, подачей воды и тепла.
Руководителя административно-территориального управления острова Русский во Владивостоке отстранили от должности из-за того, что она не помогала местным жителям после циклона.
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