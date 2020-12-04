«Я — мама»: поклонники Кудрявцевой перепутали ее и свекровь

Фото: instagram.com/leratv

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров своей Instagram-публикацией удивил поклонников. Оказалось, что супруга очень напоминает маму нападающего хоккейного клуба «Сибири» Наталию.

Подписчики не поверили своим глазам, сначала приняв ее за саму Кудрявцеву: «Это ваша мама? Не верю»; «Кудрявцева должна быть ее дочкой»; «Эту девушку язык не повернется назвать бабушкой! Красотка».

— Я — мама Игоря, — ответила на вопрос любопытных подписчиков в комментариях сама Наталия.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году и считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

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