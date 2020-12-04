Более 40 храмов планируют построить в Москве

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В столице планируют построить 41 храм. Отмечается, что проектирование по ним завершится в 2021 году. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе куратора программы по строительству православных храмов в Москве, депутата Госдумы Владимира Ресина.

Он рассказал, что до конца 2020 года должны завершить проектирование 13 храмов, в 2021 году — 28 храмов.

— Составленная дорожная карта строительства православных храмов на 2020–2021 годы предусматривала разработку проектной документации по 41 объекту, — цитирует Ресина Интерфакс.

На данный момент уже закончили проектирование девяти храмовых комплексов, до конца 2020 года будут готовы проекты еще четырех храмов, три из которых находятся на юго-западе Москвы, один — на юге столицы.

Ресин также добавил, что в 2021 году будет построено 28 храмовых комплексов, восемь из которых возводят на юго-западе Москвы, пять — на юго-востоке города, четыре — на юге, а также по три — на западе и северо-западе столицы, по два — на севере и северо-востоке и один храм — на востоке Москвы.

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