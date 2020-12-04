Свыше 50 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с января по ноябрь

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице с начала 2020 года ввели в эксплуатацию 52 социальных объекта. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В ведомстве уточнили, что за 11 месяцев построили девять школ, 17 детских садов, девять объектов здравоохранения, 11 спортивных сооружений и шесть объектов культуры.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, строительство социальных объектов ведут с учетом потребностей в инфраструктуре каждого района.

— Работа по развитию городской социальной инфраструктуры будет продолжена. Новые объекты появятся как в новых, так и в уже сложившихся районах столицы, — уточнил Бочкарев.

Он также добавил, что в ближайшие три года планируется построить 59 школ и 32 детских сада, 64 объекта здравоохранения, 29 объектов спорта, а также 21 культурный объект.

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