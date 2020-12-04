«В семье не без урода»: Песков объяснил недоверие россиян к чиновникам
Российские чиновники в большинстве своем работают очень много и хорошо, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
С ним склонны не согласиться большинство сограждан: по данным опроса ФОМ, 61 процент россиян полагает, что госслужащие плохо выполняют свои обязанности.
— Мне как чиновнику очень обидно такое слышать, потому что, конечно, в семье не без урода, как говорится, — признается Песков и добавляет, что плохих чиновников хватает, но хороших больше.
Такой контраст, отмечает представитель Кремля, создает неверное ощущение того, что многие госслужащие работают спустя рукава.
В заключение Песков заявил о необходимости больше разъяснять гражданам, чем именно занимаются чиновники, при этом улучшая качество работы последних, пишет РИА Новости.
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