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В Кремле заявили, что Путин не подписывал никаких документов по назначению Чубайса
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В Кремле заявили, что Путин не подписывал никаких документов по назначению Чубайса

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин не подписывал никаких документов о назначении Анатолия Чубайса на ту или иную должность. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в пятницу, 4 декабря.

— На этот вопрос может ответить лишь президент, вы знаете, что пока каких-либо подписанных им документов по назначению Чубайса не было, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Он добавил, что Чубайс, как и все остальные люди, при желании волен заняться личными проектами.

Напомним, в четверг, 3 декабря, кабмин утвердил директиву для избрания первого замглавы коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано». Он возглавит корпорацию на пять лет, сменив на посту Чубайса.

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Анатолий ЧубайсВладимир ПутинКремль
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