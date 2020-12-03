Правительство РФ утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано

Фото: rostec.ru / Rostec

Кабинет министров России утвердил директиву для того, чтобы избрать Сергея Куликова руководителем Роснано на пять лет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что Куликова утвердили на должность вместо Анатолия Чубайса.

— Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — говорится в сообщении.

Директиву подписал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко. Также документ предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

Читайте также: Кабмин России утвердил стратегию развития спорта до 2030 года