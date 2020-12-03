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Правительство РФ утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано
Фото: rostec.ru / Rostec

Правительство РФ утвердило директиву для избрания Куликова главой Роснано

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Кабинет министров России утвердил директиву для того, чтобы избрать Сергея Куликова руководителем Роснано на пять лет. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что Куликова утвердили на должность вместо Анатолия Чубайса.

— Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано», — говорится в сообщении.

Директиву подписал заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Чернышенко. Также документ предписывает голосовать за досрочное прекращение на этом посту полномочий Анатолия Чубайса.

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