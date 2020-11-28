Кабмин России утвердил стратегию развития спорта до 2030 года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Строительство спортивных объектов в сельских территориях и проведение Года детско-юношеского спорта закрепили в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Документ утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Стратегия состоит из 11 направлений. Они затрагивают все виды спорта: от любительского до профессионального. Согласно документу, планируется развивать спортивную инфраструктуру, привлекать инвесторов в сферу российского спорта и внедрять новые технологии в подготовку спортсменов.

Планируется построить спортивные объекты в сельских территориях и заняться реконструкцией уже существующих объектов. За ситуацией со спортом в каждом регионе будет следить единый информационный центр. Соответствующие организации предполагается создать согласно утвержденной стратегии, говорится на сайте кабмина.

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