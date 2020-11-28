Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин России утвердил стратегию развития спорта до 2030 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Кабмин России утвердил стратегию развития спорта до 2030 года

Вероника Кузьминова

Спорт

Строительство спортивных объектов в сельских территориях и проведение Года детско-юношеского спорта закрепили в стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года. Документ утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Стратегия состоит из 11 направлений. Они затрагивают все виды спорта: от любительского до профессионального. Согласно документу, планируется развивать спортивную инфраструктуру, привлекать инвесторов в сферу российского спорта и внедрять новые технологии в подготовку спортсменов.

Планируется построить спортивные объекты в сельских территориях и заняться реконструкцией уже существующих объектов. За ситуацией со спортом в каждом регионе будет следить единый информационный центр. Соответствующие организации предполагается создать согласно утвержденной стратегии, говорится на сайте кабмина.

Читайте также: Правительство России упростило правила оформления инвалидности

Спортстратегия развитияКабмин РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Пока все не выпьем, спать не ляжем

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские бьют сильно, болит потом долго

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как «Сара» и «Таня» вскружили всем головы

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Контролируемая глупость Бориса Гребенщикова

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Неочевидное знание

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

На свидание, дорогая, приходи со справкой

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Вилка для Байдена: с кем вы, господин избранный президент?

Все мнения
О проекте