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Правительство России упростило правила оформления инвалидности 
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Правительство России упростило правила оформления инвалидности 

Вероника Кузьминова

Общество

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает правила оформление инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина в субботу, 28 ноября.

Речь идет о правилах прохождения медико-социальной экспертизы, которая подтверждает статус инвалида. В настоящее время людям приходится повторно обращаться в поликлинику, если в направлении указаны не все обследования.

Новые правила меняют эту процедуру: бюро медико-социальной экспертизы будет самостоятельно отправлять направление в поликлинику, передает РИА Новости.

Направления будут возвращаться в течение трех дней. За две недели поликлиника должна доработать документы. Уточняется, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности. Его принимали в условиях пандемии до 1 марта 2021 года.

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