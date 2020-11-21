Кабмин РФ одобрил проект о сниженных тарифах на электроэнергию

Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Российское правительство одобрило проект закона, который направлен уровня тарифов на электроэнергию до 2028 года в отношении граждан, которые подключены к электрическим сетям на низком уровне напряжения. Об этом в субботу, 21 ноября, заявили в пресс-службе кабмина.

— Решение правительства: одобрить проект федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон Об электроэнергетике и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — отметили на официальном сайте правительства.

Как уточняется, проект должен сохранить тарифы на электроэнергию, которые снижены до среднероссийского уровня, до 2028 года. Они будут доступны также малым и средним предпринимателям, которые присоединены к сетям на среднем уровне напряжения, потребителям, деятельность которых ведется на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток и территориях, которые находятся в изолированных энергосистемах Дальнего Востока.

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