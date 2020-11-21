Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин РФ одобрил проект о сниженных тарифах на электроэнергию
Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Кабмин РФ одобрил проект о сниженных тарифах на электроэнергию

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Российское правительство одобрило проект закона, который направлен уровня тарифов на электроэнергию до 2028 года в отношении граждан, которые подключены к электрическим сетям на низком уровне напряжения. Об этом в субботу, 21 ноября, заявили в пресс-службе кабмина.

— Решение правительства: одобрить проект федерального закона О внесении изменений в Федеральный закон Об электроэнергетике и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — отметили на официальном сайте правительства.

Как уточняется, проект должен сохранить тарифы на электроэнергию, которые снижены до среднероссийского уровня, до 2028 года. Они будут доступны также малым и средним предпринимателям, которые присоединены к сетям на среднем уровне напряжения, потребителям, деятельность которых ведется на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток и территориях, которые находятся в изолированных энергосистемах Дальнего Востока.

Читайте также: Бизнес предупредил о последствиях массовой установки «умных» счетчиков в России

законопроектэлектроэнергияправительство РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Все мнения
О проекте