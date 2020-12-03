«Опытный переговорщик»: политологи рассказали о будущем Анатолия Чубайса

Фото со страницы Facebook Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс сообщил о последнем дне работы в качестве генерального директора «Роснано». На этом посту бывший министр финансов России и первый вице-премьер находился более девяти лет. «Вечерняя Москва» узнала, почему его отставка с должности руководителя госкорпорации состоялась именно сейчас и куда уйдет политик.

Как предположил директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков, для отставки Чубайса существует несколько возможных причин. Одной из них, по мнению специалиста, могло стать недостаточное развитие высоких технологий. Поэтому, отметил эксперт, такое решение в данном случае рано или поздно все равно было бы принято.

— Во-вторых, судя по тому, что его может заменить человек, связанный с военно-промышленным комплексом, видимо, нужно было большее взаимодействие с ВПК, и Чубайс, возможно, этому сопротивлялся. Плюс он западник. Не исключено, что какие-то люди из его команды сливали информацию о российской оборонке на Запад, и на этой почве было противоречие. Третья версия, которая всегда остается, — личные моменты, здоровье, например, конфликт какой-нибудь. Сбрасывать со счетов это не стоит в условиях отсутствия какой-либо информации, — отметил эксперт.

Генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал Чубайса опытным переговорщиком и выдвинул версию, что отставка связана с желанием наладить переговорный процесс с новой администрацией возможного победителя на последних президентских выборах США Джозефа Байдена.

Гращенков также не исключил, что Чубайс может получить пост сенатора в Совете Федерации по президентской квоте. Либо, наоборот, временно перестанет быть частью политической системы, что сделает его как человека, не связанного с российской властью, более перспективным в плане переговоров. Гращенков отметил, что истина, скорее всего, посередине.

— Возможно, Чубайс будет работать в том же «Роснано» как советник или трудиться в сторонней компании, связанной с продвижением высоких технологий, — предположил политолог.

В свою очередь, Марков, наоборот, уверен, что Чубайса не будут «выталкивать из системы», но и членом Совфеда он не станет.

— Наиболее вероятно — бизнес, корпорации, где его опыт может найти хорошее применение, — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что кабинет министров России утвердил директиву для того, чтобы избрать Сергея Куликова руководителем компании «Роснано» на пять лет. Он занял эту должность вместо Анатолия Чубайса.

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