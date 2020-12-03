Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о последнем рабочем дне в компании

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Глава компании «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что четверг, 3 декабря, — это последний день его работы в организации. Об этом он сообщил на IX Конгрессе предприятий наноиндустрии.

— Сегодня на конгрессе состоится масса важных и, надеюсь, интересных заявлений, дискуссий. Но так случилось, что для меня это последний конгресс и последний день работы в компании, — цитирует Чубайса РИА Новости.

Ранее стало известно, что кабинет министров России утвердил директиву для того, чтобы избрать Сергея Куликова руководителем компании «Роснано» на пять лет. Он занял эту должность вместо Анатолия Чубайса.

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