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Путин предложил зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»
Фото: rostec.ru / Rostec

Путин предложил зампреду коллегии ВПК Куликову возглавить «Роснано»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин предложил с первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову возглавить «Роснано». Такое предложение глава государства сделал во время онлайн-встречи в среду, 2 декабря.

— Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики, — сказал президент, обращаясь к Сергею Куликову.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране будет проведена оптимизация институтов развития. Также на основе этого была создана рабочая группа по совершенствованию структуры институтов развития.

Ранее стало известно, что российские лидер назначил членов наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт.

Видео: «Россия 24»

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