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Путин заявил, что ситуация в Белоруссии вызывает беспокойство
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил, что ситуация в Белоруссии вызывает беспокойство

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В ситуации с Белоруссией беспокоит на самом деле не сам факт происходящих в республике протестов, но внешнее вмешательство в ее дела. Такое мнение на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразил президент России Владимир Путин в среду, 2 декабря.

Он заявил, что после выборов в стране могут возникать демонстрации или «даже конфликты» между властью и оппозицией. В целом это нормальное явление, говорит российский лидер, но в случае с Белоруссией вскрылось кое-что более тревожное, чем просто митинги.

— Не это беспокоит. Беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее, — цитирует ТАСС Путина.

Видео: Telegram-канал «Пул №3»

Ранее президент РФ заявил о неспокойной обстановке в странах ОДКБ.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

Читайте также: МВД Белоруссии сообщило о снижении протестной активности в республике

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