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Путин назначил состав наблюдательного совета Курчатовского института
Владимир Путин подписал соответствующий указ / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин назначил состав наблюдательного совета Курчатовского института

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин назначил членов наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав наблюдательного совета сроком на пять лет назначены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашев, помощник президента России Андрей Фурсенко, начальник главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Алексей Живихин, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов и заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам Роскосмоса Иван Харченко, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Также членами наблюдательного совета Курчатовского института по должности являются его президент и глава совета Михаил Ковальчук, директор учреждения Александр Благов и почетный президент центра академик Евгений Велихов.

Указ вступит в силу 31 декабря 2020 года.

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