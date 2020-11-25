Путин назначил состав наблюдательного совета Курчатовского института

Владимир Путин подписал соответствующий указ / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент РФ Владимир Путин назначил членов наблюдательного совета национального исследовательского центра (НИЦ) Курчатовский институт. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав наблюдательного совета сроком на пять лет назначены губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашев, помощник президента России Андрей Фурсенко, начальник главного научно-технического управления при Федеральной службе по техническому и экспортному контролю Алексей Живихин, генеральный директор АО «ОСК» Алексей Рахманов и заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам Роскосмоса Иван Харченко, депутат Государственной думы Геннадий Онищенко.

Также членами наблюдательного совета Курчатовского института по должности являются его президент и глава совета Михаил Ковальчук, директор учреждения Александр Благов и почетный президент центра академик Евгений Велихов.

Указ вступит в силу 31 декабря 2020 года.

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