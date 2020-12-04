Песков заявил о серьезных разногласиях между Россией и Турцией из-за Крыма

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То, как Турция относится к Крыму, стало поводом для серьезных разногласий между Анкарой и Москвой. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента Россией Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для РФ отношения с турецкой стороной важны с точки зрения региональной безопасности и стабильности. Диалог идет на взаимовыгодных условиях, причем стороны не вмешиваются в чужие дела, однако есть и камни преткновения.

—Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму, — приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он подчеркнул, что тема полуострова не обсуждается и не может обсуждаться, однако Москва продолжит «терпеливо» доводить до Анкары свою позицию по этому вопросу.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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