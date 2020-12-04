Три полосы движения перекрыты на Кутузовском проспекте из-за аварии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись на западе столицы. Об этом в пятницу,декабря, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что ДТП с участием автомобилей «Киа» и «БМВ» произошло на Кутузовском проспекте.

На данный момент на месте перекрыты четвертая, пятая и шестая полосы движения.

Видео: Дептранс Москвы

Водителей предупредили о необходимости заранее продумывать маршрут.

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