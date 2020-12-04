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Дом по программе реновации появится в Таганском районе Москвы в 2021 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Дом по программе реновации появится в Таганском районе Москвы в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, улица Мельникова Карта всех событий

Жилой дом по программе реновации жилья в столице введут в эксплуатацию в Таганском районе в 2021 году. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента строительства города.

Глава ведомства Рафик Загрутдинов отметил, что дом находится на улице Мельникова. На данный момент строители ведут там монолитные работы и устанавливают перекрытия подземного этажа и стен дома.

Новостройка будет состоять из трех секций. В здании разместят 378 квартир, передает Интерфакс.

Планируется, что первый этаж дома будет нежилым, в помещениях откроют магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы, творческие кружки и секции.

Территорию около новостройки благоустроят и озеленят: оборудуют детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых, высадят деревья и кустарники.

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