Движение на Кутузовском проспекте восстановили после аварии
Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий
Движение на Кутузовском проспекте в столице восстановили после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города.
Отмечается, что движение восстановили полностью по всем полосам.
— Проезжая часть убран, — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что три полосы движения были перекрыты на Кутузовском проспекте из-за аварии. ДТП с участием автомобилей «Киа» и «БМВ» произошло на Кутузовском проспекте.
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