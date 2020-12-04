Движение на Кутузовском проспекте восстановили после аварии

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Движение на Кутузовском проспекте в столице восстановили после ДТП. Об этом сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта города.

Отмечается, что движение восстановили полностью по всем полосам.

— Проезжая часть убран, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что три полосы движения были перекрыты на Кутузовском проспекте из-за аварии. ДТП с участием автомобилей «Киа» и «БМВ» произошло на Кутузовском проспекте.

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