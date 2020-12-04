Актера из сериала «Кухня» задержали за избиение участника «Дома-2» в центре Москвы

Фото: instagram.com/kirill_melehoff

Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали актера из сериала «Кухня» Кирилла Мелехова за избиение участника реалити-шоу «Дом-2» Артура Кулакова в центре столицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел 7 ноября в ночном клубе по адресу улица Тверская. Пострадавший выпивал с друзьями, к нему присоединилась другая компания. Между ними произошел словесный конфликт, который позже перерос в драку.

Пострадавший обратился в полицию с заявлением о побоях. Мелехов сознался в содеянном. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

Актера отпустили под подписку о невыезде.

Читайте также: СК завел дело на уборщицу, устроившую драку с учеником в хабаровской школе