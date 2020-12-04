Песков не стал комментировать отклонение судом ходатайства РФ по делу ЮКОСа

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В Кремле не стали комментировать решение Верховного суда Нидерландов отклонить ходатайство российской стороны, поданное в рамках дела ЮКОСа.

— Я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Воздержусь от комментариев, — приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на просьбу оценить решение иностранного суда.

Ранее стало известно, что Верховный суд Нидерландов постановил отклонить ходатайство РФ, поданное в рамках разбирательства по делу ЮКОСа. Заявку подали еще в июне, в ней содержалось требование приостановить исполнение арбитражных решений о выплате более 50 миллиардов долларов бывшими акционерами ЮКОСа.

В свою очередь суд не нашил оснований для удовлетворения ходатайства. Таким образом, экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного вердикта по делу.

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