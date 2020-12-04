Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Подросток умер после урока физкультуры в Воронежской области
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подросток умер после урока физкультуры в Воронежской области

Кирилл Николаев

Происшествия

Подросток скончался больнице города Острогожск, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области.

Инцидент произошел 1 декабря. Школьника доставили в больницу в бессознательном состоянии. Врачам не удалось спасти 15-летнего подростка.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Читайте также: Прокуратура проводит проверку после убийства младенца в Новой Москве

смертьподростокГСУ СК РФ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Почему мы так кисло нынче живем

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Я подарю тебе Марсель

Никита Масленников
Никита Масленников

Только без паники: 90-х больше не случится

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Лучший способ борьбы с ковидом

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Верные сыны только одного Отечества

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будут ли на Марсе яблони цвести

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Место настоящего артиста — в подземном переходе

Все мнения
О проекте