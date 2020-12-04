Подросток умер после урока физкультуры в Воронежской области

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Подросток скончался больнице города Острогожск, после того как ему стало плохо на уроке физкультуры. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области.

Инцидент произошел 1 декабря. Школьника доставили в больницу в бессознательном состоянии. Врачам не удалось спасти 15-летнего подростка.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Выясняются все обстоятельства случившегося.

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