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Прокуратура проводит проверку после убийства младенца в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Прокуратура проводит проверку после убийства младенца в Новой Москве

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, поселение Внуковское, улица Лётчика Ульянина Карта всех событий

Сотрудники прокуратуры проводят проверку после информации о том, что двухмесячного ребенка обнаружили мертвым под окнами жилого дома в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 4 декабря.

Ранее в ГСУ СК РФ по Москве сообщалось, что уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка») после того, как женщина выбросила в окно младенца в ТиНАО.

Инцидент произошел на улице Летчика Ульянина.

Проверка даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей, которые исполняли свои обязанности по воспитанию детей.

Читайте также: СМИ: Правоохранители установят причину смерти ребенка на северо-западе столицы

пострадавший ребенокТиНАОПрокуратура
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