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Малышева похвалила Проценко за честные слова об убивающей пациентов супербактерии
Фото: youtube.com / А поговорить?

Малышева похвалила Проценко за честные слова об убивающей пациентов супербактерии

Виктория Федотова

Здоровье

Российский врач и телеведущая Елена Малышева похвалила коллегу, главного врача ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Дениса Проценко, за честность. Он ранее заявил, что больницы для пациентов с коронавирусом стали источником суперинфекций и супербактерий.

Концентрация вирусов и бактерий в лечебных заведениях очень высокая, поэтому госпитализировать с коронавирусом стараются тех, кому нужны инъекции и ИВЛ. Оставшийся дома человек не заразится госпитальной инфекцией.

— Мы давно знаем, что больницы стали источником суперинфекций, супербактерий, то, что он не побоялся это сказать, значит, мы можем это проанализировать, — заявила Малышева.

Она привела слова Проценко о том, что 73 процента смертей больных коронавирусной инфекцией произошли из-за сепсиса, вызванного суперинфекцией. Непосредственно от коронавируса люди умирали в больнице первые 72 часа, но их было меньшинство.

Антибиотиков, которые бы вылечили супербактерию, нет.

Видео опубликовано на YouTube.

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Елена Малышевалечениекоронавирус
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