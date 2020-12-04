Артиллерийский снаряд времен ВОВ обезвредили возле Волоколамска

Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обезвредили в Московской области. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.

Инцидент произошел в деревне Ильинское возле Волоколамска. Объект нашли всего в 200 метрах от жилых построек.

— В небольшом лесном массиве был найден 105-миллиметровый артиллерийский снаряд со взрывателем. Так как расстояние до ближайших жилых домов было слишком маленьким, специалистам пришлось на руках вынести боеприпас в поле, — отметили в ведомстве.

Как уточняется, снаряд был обнаружен местным жителем. Саперы унесли его от жилых домов и обезвредили, передает ТАСС.

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