Адвокат подтвердила наличие психотравмы у сына Плющенко после слухов о его болезни

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У сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской диагностировали травму психики. Данную информацию подтвердила адвокат Плющенко и Рудковской Анна Бутырина.

По ее словам, издание «СтарХит» опубликовало ложную информацию об Александре Плющенко. По факту клеветы возбуждено уголовное дело.

— Проведена внесудебная комиссионная психологическая экспертиза, установлено, что Александр Плющенко психически здоров, но несовершеннолетнему Плющенко в результате публикации нанесена психотравма, он подвергся тяжелым переживаниям после прочтения указанной статьи, — заявила Бутырина.

Она добавила, что в рамках уголовного дела будет назначена повторная экспертиза.

— Мы надеемся, что результаты подтвердят уже имеющиеся. Мы в данный момент не планируем подавать гражданский иск о материальном возмещении морального ущерба. Мы ставим задачу привлечь к уголовной ответственности виновных, — отметила адвокат.

Бутырина рассказала, что пока дата первого слушания в суде неизвестна. Дело находится в дознании.

Напомним, 2 мая СМИ стали распространять информацию о том, что сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр якобы страдает психическим расстройством. Также анонимный источник добавил, что несколько раз общался с мальчиком и замечал странности в его поведении. В ответ родители ребенка пригрозили авторам и издателям судебным разбирательством.

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