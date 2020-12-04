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Пациенты высоко оценили работу резервного госпиталя
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Пациенты высоко оценили работу резервного госпиталя

Марьяна Шевцова

Город

Уже несколько месяцев прием заболевших новой коронавирусной инфекцией ведет госпиталь, который расположился на базе автомобильного торгового центра «Москва». «ВМ» пообщалась с пациентами и узнала, какие условия для них там созданы.

Москвичка Ольга Иванова попала в медучреждение относительно недавно, но качеством медицинской помощи и отношением персонала очень довольна.

— Приняли меня быстро, выдали электронный браслет, одежду, тапки, косметичку со всеми необходимыми принадлежностями, — рассказала она.

Ольга Иванова отметила, что каждые два часа медперсонал интересуется ее самочувствием, Ольге регулярно измеряют сатурацию (уровень насыщения крови кислородом — прим. «ВМ»), давление, температуру тела.

— Условия хорошие, есть душ, много туалетов, никаких очередей, тепло, светло, — добавила она. — Девочки очень внимательные, отвечают на все вопросы.

Особое впечатление на Ольгу произвело местное питание.

— Еды даже чересчур — столько нереально съесть, очень разнообразно ина любой вкус, — поделилась москвичка.

По ее мнению, резервные госпитали особенно удобны тем, что здесь все пациенты находятся на лечении с одним и тем же заболеванием. Кроме этого, у таких больниц большие площади — есть где прогуляться.

Еще одну пациентку, Ольгу Волкову, привезли в резервный госпиталь на машине скорой помощи.

— Меня привезли из КТ-центра, — рассказала девушка. — Быстро оформили.

Ольга не ожидала госпитализации, поэтому в учреждении оказалась без личных вещей.

— Очень переживала, как же я буду без всего, но в госпитале меня успокоили, предложили тапочки, выдали косметичку, — отметила Волкова.

Затем работник госпиталя проводил Ольгу до палаты.

— Больница очень понравилась, видно, что все сделано качественно, для людей, —отметила она. — Здесь большое пространство, хорошо вентилируемое помещение.

Благодаря врачам, по словам Волковой, пациентам спокойно и комфортно.

— А питание более чем устраивает, есть такое чувство, что в весе прибавлю, когда выписываться буду, — сказала пациентка.

Москвичка считает, что решение властей о создании отдельных госпиталей для больных Covid-19 — правильное.

— Сейчас большой поток пациентов, а тут уже отлаженная работа, все удобно и быстро, быстрее, чем перестраивать стационар, — добавила она.

Плановая мощность госпиталя на Каширском шоссе составляет 1818 инфекционных коек и 57 коек интенсивной терапии. В госпитале установлено современное медицинское оборудование, включая 7 аппаратов УЗИ, 67 аппаратов ИВЛ и компьютерный томограф, обеспечивающий высокоточную диагностику.

Читайте также: Мэр Москвы открыл блок реанимации в COVID-госпитале на ВДНХ

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