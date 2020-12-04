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Народный календарь. Что может избавить от болезней 5 декабря
Фото: Pelagiya Zamyatina

Народный календарь. Что может избавить от болезней 5 декабря

Василий Плиткин

Общество

В эту субботу, 5 декабря, православные христиане вспоминают родившегося в Иерусалиме святого Прокопия Чтеца. Считается, что с этого дня устанавливается санный путь. Крестьяне с этого дня начинали торговать санями, проводились ярмарки. В этот день мужчины по традиции варили пиво.

Народные приметы предписывали женщинам утром в этот день отправиться в лес, чтобы найти траву ефилию. Наши предки верили, что она растет только в снегу и обладает большой целительной силой. Траву заваривали для детей, чтобы сделать их крепче и сильнее.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что может избавить от болезней 5 декабря

Приметы погоды гласили, что если в этот день тепло, то зима будет долгой и холодной.

5 декабря отмечается Международный день добровольцев.

В этот день 96 лет назад в старинном русском селе Палех cозданы Палехские художественные мастерские, где ранее писались иконы. С 1920 года палешане занялись росписью деревянных изделий.

В этот день родились поэты Федор Тютчев и Афанасий Фет, мультипликатор, продюсер Уолт Дисней, актриса Нина Русланова и певица Патрисия Каас.

Именины отмечают Фаддей, Петр, Максим, Владимир, Архип, Федор, Михаил, Павел, Алексей.

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