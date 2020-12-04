СК добился выплаты 70 миллионов рублей зарплат сотрудникам столичной компании

Фото: youtube.com / Следственный комитет Российской Федерации

Правоохранители добились выплаты задержанной зарплаты сотрудникам компании, занимающейся строительством автодорог. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления Следственного комитета (СК) России по Москве.

Как уточняется, долго перед работниками превышал 70 миллионов рублей.

— В короткие сроки обеспечено полностью погашение заработной платы руководством данной организации перед всеми сотрудниками в сумме более 70 миллионов рублей, — отметила старший помощник главы столичного управления СК Юлия Иванова.

Она напомнила, что генеральный директор компании в период с июня по октябрь 2020 года не выплатил сотрудникам зарплату на сумму свыше 30 миллионов рублей. Позднее выяснилось, что число пострадавших больше первоначального, они также не получили положенные выплаты.

Расследование уголовного дела продолжается. Решение о его прекращении будет принято после анализа бухгалтерской документации, передает РИА Новости.

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