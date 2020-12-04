Жителей столицы предупредили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

Фото: Пресс служба Департамента ГОЧСиПБ Москвы

Жителей столицы предупредили об опасности выхода на тонкий лед. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента ГОЧСиПБ.

Как уточняется, в городе начали замерзать водоемы, они покрылись льдом на 80–90 процентов, однако его толщина не достигает даже четырех сантиметров. В связи с этим выход на его поверхность опасен.

— По состоянию на 12 часов ледовая обстановка: внутренние водоемы покрыты почти на 80–90 процентов, кроме прудов в Троицком и Новомосковском административных округах (там 50 процентов), лед рыхлый с промоинами, толщиной от 1 до 4 сантиметров, — отметили в ведомстве.

Москва-река при этом льдом покрылась только в отдельных районах, его толщина составляет порядка 1,5 сантиметра. Покрытие Химкинского водохранилища составляет 25 процентов.

Спасатели круглосуточно мониторят обстановку на водоемах, оповещают граждан о правилах поведения вблизи водных объектов и призывают их не выходить на лед.

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