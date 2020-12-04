Начальник ГУ МЧС России по городу Москве рассказал о работе добровольцев

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В системе МЧС России, в стране и во всем мире День добровольца (волонтера) отмечается 5 декабря. Именно в этот день в 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам государств ежегодно отмечать Международный день добровольца во имя экономического и социального развития. В преддверии Дня добровольца «ВМ» поговорила с начальником Главного управления МЧС России по городу Москве, генерал-майором внутренней службы Сергеем Желтовым.

— Сергей Алексеевич, расскажите, пожалуйста, как развивалось добровольное пожарное общество?

— Добровольчество в России имеет долгую историю. К середине XIX века в Российской империи система пожарной охраны не могла в одиночку успешно противостоять пожарам. На тот момент профессиональные пожарные команды существовали только в городах, а в деревенской местности пожары тушили сами жители. В 1843 году была создана первая общественная пожарная команда, а в 1893 году образовано Соединенное российское пожарное общество, получившее в 1898 году статус императорского.

Сегодня в Москве добровольцы — это особые подразделения, сформированные из сотен простых москвичей, которых объединяет желание и способность грамотно действовать в условиях чрезвычайной ситуации.

— Для чего сегодня нужны добровольцы?

— Добровольная пожарная охрана — эффективный способ решения проблем по обеспечению пожарной безопасности в отдаленных от подразделений Государственной противопожарной службы населенных пунктах. Построить пожарную часть и организовать ее работу за счет федерального или регионального бюджета в каждой деревне страны невозможно. В небольших населенных пунктах пожары происходят в сотни раз реже, чем в крупных городах. Поэтому привлечение обученного и экипированного населения к профилактике и пожаротушению — помощь государству.

В столице ситуация несколько иная. У нас достаточно профессиональных пожарных и спасательных подразделений, готовых прийти на помощь в считаные минуты. Но в добровольцы идут не потому, что не хватает профессиональных специалистов, а по зову сердца, к тому же людей, готовых работать в любой экстремальной ситуации, много не бывает.

На первый взгляд может показаться, что ничего героического в деятельности добровольцев нет, но это не так. Ежедневно они выручают людей из маленьких и больших бед: вскрывают запертые двери, поднимают упавших стариков, которые не могут самостоятельно подняться, ищут пропавших, снимают животных с деревьев, делают все то, с чем неподготовленные люди справиться не могут.

90 процентов работы волонтеров, как правило — профилактика пожаров, ЧС, происшествий на воде, а 10 процентов — непосредственная помощь в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ.

— Что необходимо для того, чтобы создать команду, и сколько сейчас добровольцев в Москве?

— Добровольную пожарную команду или дружину можно создать, либо регистрируя их в качестве общественных организаций, либо без такой регистрации. В первом случае необходимо соблюсти существующие требования и обратиться в органы Минюста. Во втором случае достаточно доброй воли граждан и оформления положения. И в том, и в другом случае в дальнейшем необходимо обратиться в Главное управление МЧС России по городу Москве, где наши специалисты внесут добровольную организацию в реестр и подробно расскажут, что для этого необходимо. Требования к составу, обученности и оснащению пожарных добровольцев определены ГОСТ «Производственные услуги. Добровольная пожарная охрана. Общие требования», который вступил в силу в этом году. Если же у кого-то имеется желание создать общественное аварийно-спасательное формирование, то в этом случае необходимо обратиться в городскую комиссию по аттестации, информация о деятельности которой имеется на официальном сайте Департамента ГОЧСиПБ города Москвы.

Здесь же замечу, что в настоящее время на территории города Москвы зарегистрировано в реестре 719 общественных объединений пожарной охраны, которыми организовано 676 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 10 348 добровольных пожарных, 8 общественных аварийно-спасательных формирований общей численностью 479 спасателей.

— Как часто привлекаются добровольцы и что они делают?

— Только в этом году добровольные пожарные в нашем городе приняли участие в тушении более 500 пожаров. Активно работали по профилактике. Было проведено более 17 тысяч бесед с гражданами по вопросам соблюдения правил противопожарного режима, свыше 5000 обходов населенных пунктов, лесопарковых зон и особо охраняемых природных территорий. Совместно с профессиональными пожарными и спасателями добровольцы обеспечивали безопасность проведения более тысячи массовых мероприятий. Общественные аварийно-спасательные формирования привлекались без малого тысячу раз для проведения аварийно-спасательных работ и спасли почти 200 человек. На водных акваториях и в зонах отдыха спасатели-общественники провели свыше 15 тысяч патрулирований и 50 тысяч бесед с гражданами по вопросам безопасного поведения на воде.

— Вы сказали, что добровольцам необходимо пройти обучение. Где это можно сделать?

— В Учебном центре по программе первоочередной подготовке добровольных пожарных. Вообще, нами уделяется большое внимание процессу обучения и последующей подготовке добровольцев. Последние 10 лет ежегодно при поддержке Главного управления МЧС России по г. Москве, Департамента ГОЧСиПБ, ГКУ «ПСЦ», МГРОРОССОЮЗСПАС на территории учебного полигона «Апаринки» проводятся учебно-тренировочные сборы добровольных пожарных, резервистов и спасателей общественных аварийно-спасательных формирований.

Ежегодно в сборах по повышению квалификации принимают участие более 1500 добровольцев из состава ОПСО «СпасРезерв», ПСО «Лиза Алерт», студенческих спасательных отрядов ВСКС, ПСО «Экстремум», общественных кинологических организаций РОССПАСкв, МГРО РОССОЮЗСПАС, межрегиональной кинологической общественной организации «СОТЕР», Клуба служебного собаководства «Аргус», волонтерского поисково-спасательного кинологического отряда «Альтаир».

Сборы проводятся в форме одновременных практических занятия групп добровольцев на учебных местах. Для этого организуется более 20 учебных точек.

— Привлекаются ли добровольцы к иным делам?

— Безусловно. В первую очередь это работа по распространению среди граждан знаний в области культуры безопасности жизнедеятельности. Во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по г. Москве и Департаментом ГОЧСиПБ города Москвы добровольцы участвуют в различных акциях, мастер-классах, лекциях, интерактивных играх, конкурсах, флешмобах. Также добровольцы помогают пожарным Москвы в рамках дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, с целью снижения рисков заражения людей в местах их массового скопления проводят дезинфекцию социально значимых объектов.

Профилактическая работа с населением с целью привития им навыков безопасности крайне важна. Волонтеры распространяют буклеты, памятки, привлекают организации для проведения практических занятий по отработке эвакуации при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации и пожара.

Хотелось бы выделить работу с особой группой — пожилыми людьми и инвалидами. Зачастую представители этих групп становятся виновниками пожаров. Уровень риска гибели пожилых людей при пожаре повышена в силу естественного старения организма и сопутствующих процессов: сниженной скорости реакций, концентрации внимания, памяти. Пропаганда в области защиты от ЧС проводится в форме бесед, лекций с наглядными примерами.

Большое внимание также уделяется безопасности людей на водных объектах города. И в этом нам помогают региональные общественные организаций профилактики спасения и безопасности на водах города Москвы (РООПСВОД), общественное аварийно-спасательное формирования поисково-спасательного отряда «СпасРезерв», Московское городское региональное отделение Российского союза спасателей (РОССОЮЗСПАС) Всероссийского студенческого корпуса спасателей и многие другие.

За предыдущие пять лет органами исполнительной власти города Москвы при содействии Главного управления МЧС России по городу Москве в подразделения ДПО было передано 15 единиц пожарной техники. Ежегодно мы проводим встречи, круглые столы с добровольцами, отмечаем наградами их работу, оказываем информационную и иную поддержку. Потому что, как я уже сказал ранее, деятельность добровольческих формирований важна для нас.

В том числе благодаря совместной работе Московского пожарно-спасательного гарнизона с добровольцами за прошедший период текущего года в городе Москве количество пожаров сократилось на 21 процент, погибших людей — на 23 процента, травмированных — на 30 процентов. Число происшествий на водных объектах снизилось на 12 процентов, количество утонувших граждан — на 13 процентов.

— Что бы вы пожелали добровольцам?

— Крепкого здоровья в это непростое время, новых побед и вершин в нашем общем деле, удачи и успехов во всех добрых начинаниях.

А всем нам хочется пожелать, чтобы как можно больше среди нас было внимательных, неравнодушных людей, готовых прийти на помощь любому, кто в ней нуждается. Чем больше будет таких горожан, тем безопаснее будут наш город и жизни москвичей и гостей столицы.

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