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Звезда «Гарри Поттера» рассказал, почему не ведет социальные сети
Фото: instagram.com/daniel9340

Звезда «Гарри Поттера» рассказал, почему не ведет социальные сети

Юлия Захарова

Звезды

Звезда серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф объяснил, почему не ведет социальные сети. Об этом он рассказал во время интервью на YouTube-канале Hot Ones.

— По-моему, я недостаточно силен психически для этого, — признался актер.

Он добавил, что ранее читал множеств статей о себе в интернете, однако вещи, которые он видел, были по-настоящему безумны. Рэдклифф заявил, что можно выбирать только позитивные материалы о себе, однако, по его мнению, это тоже является отклонением.

Как пояснил актер, он против масштабной критики и травли, которым часто подвергаются люди в социальных сетях. В связи с этим подобное времяпрепровождение может негативно повлиять на психическое здоровье.

Читайте также: Режиссер первых фильмов о Гарри Поттере рассказал о своих страхах во время съемок

социальные сетипсихикаДэниэл Рэдклифф
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