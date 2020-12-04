«Я не классика»: Елена Темникова показала свою последнюю покупку в одежде

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Певица Елена Темникова на своей странице в Instagram написала, что ее последней покупкой стали ботинки. Она выложила несколько фотографий в новой обуви.

Артистка призналась, что эти ботинки стали для нее любовью с первого взгляда.

— Уверена, что многим не зайдет. Но вы меня знаете. Одежда — это мое вдохновение. Я не «классика». И не «маникюр френч», — написала она в комментарии к посту.

Темникова добавила, что собирается носить эти ботинки со всем подряд.

Поклонники моментально отреагировали на новую публикацию певицы. Большинству из них также понравились ботинки.

«Ботинки — отвал»; «Леночка, как всегда, шикарна»; «Красотка», — отметили пользователи.

Ранее Темникова опубликовала совместный снимок с питомцем по кличке Наоко.

Читайте также: Анастасия Волочкова предстала в образе учительницы