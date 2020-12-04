«Я не классика»: Елена Темникова показала свою последнюю покупку в одежде
Певица Елена Темникова на своей странице в Instagram написала, что ее последней покупкой стали ботинки. Она выложила несколько фотографий в новой обуви.
Артистка призналась, что эти ботинки стали для нее любовью с первого взгляда.
— Уверена, что многим не зайдет. Но вы меня знаете. Одежда — это мое вдохновение. Я не «классика». И не «маникюр френч», — написала она в комментарии к посту.
Темникова добавила, что собирается носить эти ботинки со всем подряд.
Поклонники моментально отреагировали на новую публикацию певицы. Большинству из них также понравились ботинки.
«Ботинки — отвал»; «Леночка, как всегда, шикарна»; «Красотка», — отметили пользователи.
Ранее Темникова опубликовала совместный снимок с питомцем по кличке Наоко.
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