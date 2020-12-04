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Анастасия Волочкова предстала в образе учительницы
Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова предстала в образе учительницы

Кирилл Николаев

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram опубликовала новый пост. На кадре видно, что она находилась на фотосессии.

Волочкова призналась, что в новом образе похожа на учительницу.

— В этом образе в клипе я похожа на учительницу. Но белый цвет я очень люблю во всем!!! — написала она в комментарии к посту.

Ранее Волочкова показала несколько фото со съемок клипа на ее новую композицию. Балерина предстала перед подписчиками не в привычной для нее балетной пачке, а в нежном золотистом купальнике, розовой юбке и с характерным мальдивским загаром.

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Анастасия Волочковафотообраз
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