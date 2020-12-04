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Патриарх Кирилл призвал родителей не пренебрегать обязанностью приводить детей в храм
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Патриарх Кирилл призвал родителей не пренебрегать обязанностью приводить детей в храм

Кирилл Николаев

Религия

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы призвал родителей приводить детей в храм. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает ТАСС.

По его словам, этот праздник является напоминанием всем родителям, особенно тем, которые крестили своих детей.

— Вы должны приводить детей в храм. Это не та обязанность, которую можно исполнять, а можно и не исполнять, это прямой долг каждого родителя — приводить свое чадо в храм, — заявил патриарх.

Патриарх Кирилл считает, что детей необходимо приводить в храм для обеспечения гармоничного духовного развития в жизни ребенка.

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