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РПЦ предложила изучать священные тексты в рамках школьной программы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

РПЦ предложила изучать священные тексты в рамках школьной программы

Юлия Захарова

Образование

Учащимся российских школ необходимо изучать священные тексты традиционных религий в рамках программы образовательных учреждений. Такое мнение в субботу, 31 октября, выразил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

— Мне кажется, что священные тексты традиционных религий должны быть, пусть даже в каком-то сокращенном объеме, включены в школьную программу, в том числе в школьную программу по литературе, — отметил он.

Митрополит добавил, что тексты религий не стоит маркировать по возрасту. В целом, по его словам, система маркировки литературных произведений должна быть пересмотрена. В частности, он согласился с тем, что целесообразным будет оставить только маркировку 18+, передает ТАСС.

Ранее глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская пожаловалась президенту России Владимиру Путину на абсурдную возрастную маркировку литературы в стране. Она пояснила, что некоторые произведения имеют маркировки 18+ или 16+, но при этом входят в школьную программу.

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РПЦшкольная программарелигии
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