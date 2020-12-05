Древнейший дорожный указатель расшифровали в Египте

Фото: Министерство по делам древностей Египта

Исследователи из Боннского университета и специалисты из министерства по туризму и памятникам древности Египта расшифровали наскальную надпись, которая считается самым древним дорожным указателем в мире.

Как уточнил египтолог Людвиг Моренц, надпись нашли в окрестностях города Асуан и датировали ее концом четвертого тысячелетия до нашей эры. Четыре иероглифа извещают, что читающий надпись путник находится во владениях царя Хора Скорпиона.

Ученые рассказали, что этот царь являлся значимой фигурой на этапе формирования первого территориального государства в мире. Он жил в период около 3070 года до нашей эры, однако точные даты его рождения, правления и смерти неизвестны, сообщается на официальном сайте египетского министерства.

Ранее сообщалось, что в Египте обнаружен древнейший христианский храм.

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