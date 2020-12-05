Анастасия Ракова поздравила ветеранов накануне годовщины обороны Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития города Москвы

В Москве прошла онлайн-встреча вице-мэра Анастасии Раковой с ветеранами. На ней обсудили самые важные вопросы и меры поддержки московских ветеранов.

В субботу, 5 декабря, исполняется 79 лет со дня начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Накануне этого дня прошла онлайн-встреча заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой с московскими ветеранами — участниками обороны Москвы. На встрече обсудили самые важные и актуальные вопросы для ветеранов.

В первую очередь вице-мэр сообщила об актуальной ситуации с коронавирусом в городе. Она заверила гостей встречи в том, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, город обеспечен необходимым запасом лекарств и коечным фондом.

— Мы очень благодарны вам, что вы с пониманием отнеслись ко всем мерам предосторожности в условиях коронавируса и даже иногда первые инициировали подобные меры. Мы верим, что нам удастся справиться с этой инфекцией. С сегодняшнего дня мы начали вакцинацию от коронавируса, уже открыли 70 пунктов вакцинации по всему городу. И полмиллиона человек — все без исключения, кто работает в образовании, здравоохранении, социальной защите, — имеют право получить вакцину. В ближайшее время планируется увеличить объемы вакцинации, и, я думаю, мы сможем запустить ее в добровольном порядке без ограничений на всех москвичей, — обратилась к ветеранам вице-мэр.

Анастасия Ракова также сообщила о том, что забота о старшем поколении является одним из главных приоритетов в работе правительства Москвы. Так, на 2021 год самой большой статьей расходов в бюджете станут доплаты к пенсиям московских пенсионеров. Запланирована индексация размеров социальных выплат на 3,7 процента. За последние 10 лет правительство Москвы в 7 раз увеличило объем средств, выделяемых ежегодно на поддержку деятельности ведущих ветеранских организаций.

Ветераны получают помощь от города в первоочередном порядке. Во время пандемии ни на один день не прекращалась работа службы сиделок — многие из них стали постоянно проживать со своими подопечными, чтобы обезопасить ветеранов от возможного заражения. Продолжено предоставление услуг программы «Санаторий на дому», уже порядка 3900 ветеранов получили социально-реабилитационную помощь на дому по специально разработанной программе длительностью 21 день.

К 79-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в битве под Москвой мэром Москвы принято решение о выплате единовременной материальной помощи. Выплата в размере 20 тысяч рублей произведена всем инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы».

Важнейшим вопросом остаются ремонты квартир ветеранов. На 2020 год правительством Москвы было запланировано отремонтировать 1835 квартир. В 92 процентах работы уже завершены, в оставшихся ремонт планируется завершить к концу декабря.

На встрече отдельно обсудили планы на следующий год.

В 2021 году 50 лет исполнится Московскому комитету ветеранов войны и 30 лет Московскому дому ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных Сил. В помещениях Московского комитета ветеранов войны будет проведен ремонт, их оборудуют современной и комфортной для пожилых москвичей мебелью. Также заново оборудуют все рабочие места и создадут возможность для эффективной и комфортной работы с объединенными советами ветеранов по видам и родам войск в любых эпидемиологических ситуациях.

Присутствующие на встрече ветераны выразили благодарность московским врачам, борющимся с пандемией и выразили желание проводить подобные встречи на регулярной основе.

— Для нас очень важно проводить такие встречи. Приятно, что это стало доброй традицией. Мы очень часто ругаем врачей по поводу и без повода. Но вот мне пришлось испытать, что такое коронавирус, и хочу выразить огромную благодарность врачам за ту работу, которую они проводят. Видел, как они сутками не уходили и делали все возможное, чтобы поставить людей на ноги, — поделился Георгий Иванович Пашков, и. о. председателя Московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.

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