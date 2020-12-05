«Фанатки Саши меня не любят»: Милославская рассказала об отношениях с Петровым

Фото: instagram.com/milostasii

Актриса Стася Милославская в шоу на YouTube «Георгий за кадром» рассказала о своих отношениях с актером Александром Петровым, звездой таких фильмов, как «Текст», «Лед» и «Гоголь. Начало».

Девушка пояснила, что ей нелегко справляться с ненавистью фанаток Петрова.

— Фанатки Саши Петрова меня не любят. Это все, что нужно о них знать. Они думают, что я пиарюсь за его счет. Но я существовала и до него. Не то чтобы из грязи в князи, — сказала актриса.

Она отметила, что в интернете «все очень смелые». При этом комментаторы в социальных сетях, которые пишут неприятные вещи, часто являются подростками.

Стася Милославская пояснила, что порой действительно задумывалась о разнице в звездном статусе с Петровым, но актер помог ей разобраться с этим.

— Я была и есть в профессии. У меня образование. Меня знает не такое количество людей, как Сашу, но это не означает, что я хуже. Просто я на другой ступени развития карьерного роста. Важно не забывать, что я не приложение к кому-либо, а индивидуальность, личность, — сказала актриса.

Она добавила, что они с Петровым начали встречаться именно в тот момент, когда она нашла спокойствие и гармонию в своей жизни.

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