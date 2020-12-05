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«Овации пластическому хирургу»: поклонники перепутали Леонтьева с Бабкиной
Фото: instagram.com/valera_leontiev

«Овации пластическому хирургу»: поклонники перепутали Леонтьева с Бабкиной

Виктория Родимкина

Звезды

Поклонники народного артиста РФ Валерия Леонтьева не узнали его на опубликованном в Сети снимке. По словам фанатов, артист очень сильно стал похож на певицу Надежду Бабкину.

Певец Николай Басков в соцсети Instagram опубликовал фото с Александром Реввой и Валерием Леонтьевым. Артисты поучаствовали в съемках программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Пользователи соцсети заявили что внешне Леонтьев стал похож на Надежду Бабкину.

«Николай, спасибо, что вы подписали, что это Леонтьев. Вначале подумала, что это Надежда Бабкина, фух!»; «Видимо, не одной мне показалось, что Леонтьев похож на Бабкину. Извиняюсь!»; «Браво! Если это действительно не фотошоп, то большие овации пластическому хирургу. Великолепная работа»; «А Леонтьев совсем помолодевший. Не сразу узнала», — написали фанаты.

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пластические операцииНадежда БабкинаВалерий Леонтьев
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