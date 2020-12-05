Власти Москвы ответили на популярные вопросы о сервисе «Электронный дом»

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Власти столицы ответили на основные вопросы пользователей о портале «Электронный дом», позволяющем получать сведения о доме и быть на связи с соседями. Ответы опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточняется, зарегистрироваться можно на сайте или в одноименном приложении, которое доступно в App Store или Google Play. Необходимо ввести свою фамилию, имя, отчество, контактные данные, указать пароль и контрольный вопрос. Подтвердить регистрацию нужно будет с помощью СМС или по ссылке, которая придет на указанный электронный адрес.

Чтобы получить доступ к возможностям проекта, следует подтвердить отношение к адресу многоквартирного дома, в котором проживает или зарегистрирован пользователь. Данные находятся в разделе «Профиль» во вкладке «Недвижимость». Там нужно выбрать опцию «Добавить квартиру». Подтвердить введенную информацию можно, предоставив код плательщика единого платежного документа, выбрав тип адреса или подтвердив право собственности по указанному адресу.

При этом зарегистрировать можно несколько адресов, если пользователь подтвердил право собственности. Также он может указать адреса, к которым имеет иное отношение.

Портал «Электронный дом» предлагает воспользоваться рядом функций, включая получение новостей о мероприятиях, проводимых в районе и доме, и о работах в доме, об участии в опросах жителей или управляющей компании, о размещении объявлений и опросов, о передаче показаний приборов учета воды и электроэнергии, об оплате услуг ЖКХ и другие.

Подчеркивается, что использование приложения или портала необязательно, а общие собрания собственников будут организованы в форме, установленной инициатором заранее. Однако даже если одна встреча состоялась онлайн, это не означает, что остальные не будут проводиться очно.

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