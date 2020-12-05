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Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-маршрут к юбилею Афанасия Фета
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-маршрут к юбилею Афанасия Фета

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Поварская улица, 50/53с1Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-маршрут по местам, которые сохранили память о жизни и творчестве поэта Афанасия Фета.

В субботу, 5 декабря, исполняется 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика и мемуариста Афанасия Фета.

Виртуальный маршрут представляет собой интерактивную карту со снимками улиц и домов в центре Москвы, связанными с жизнью поэта.

— Нажав на любую из них, пользователь найдет фотографии и подробную информацию о них. Так, во время виртуальной прогулки горожане узнают, где поэт жил и учился, какие литературные салоны любил посещать, — пояснил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Так, прогулка затронет особняк князя Бориса Святополк-Четвертинского, гостиницу Шевалдышева, а также дом на Рождественском бульваре, где жил поэт Николай Павлов, в гостях у которого любил бывать Фет.

Также маршрут пройдет через здание Московского Императорского почтамта и телеграфа и усадьбу на улице Покровке, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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