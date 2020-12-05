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Видеоэстафету запустили в Подмосковье к юбилею Афанасия Фета
Фото: «Афанасий Фет» (Илья Репин, 1882 год, Государственная Третьяковская галерея)

Видеоэстафету запустили в Подмосковье к юбилею Афанасия Фета

Татьяна Плотникова

Культура

Библиотеки Московской области проводят видеоэстафету, приуроченную к 200-летию со дня рождения поэта Афанасия Фета, которое отмечается 5 декабря.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства культуры, все желающие могут поучаствовать в эстафете. Для этого требуется записать и опубликовать в социальных сетях видеоролик, в котором прозвучит стихотворение Фета, отрывки из его переводов или воспоминаний, рассказ о том или ином эпизоде из его жизни, его отношениях с современниками или малоизвестном факте, связанном с его именем.

Запись следует снабдить с хештегом #эстафетаФета. Также важно не забыть передать эстафету своим друзьям, сообщается на официальном сайте подмосковного министерства культуры.

Ранее были названы пять московских адресов, связанных с поэтом Александром Блоком.

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