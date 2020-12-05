Деньги и украшения более чем на 2 миллиона рублей украли у пенсионерки в Москве

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Россия, Москва, Ивантеевская улица Карта всех событий

Неизвестный похитил у столичной пенсионерки деньги и ювелирные украшения. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Москве.

Инцидент произошел на Ивантеевской улице.

— От пенсионерки 1963 года рождения поступило сообщение о краже из квартиры по месту жительства. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный проник в квартиру, откуда тайно похитил три тысячи евро, 70 тысяч рублей и ювелирные украшения, — отметили в ведомстве.

Общий материальный ущерб превысил два миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают подробности и обстоятельства случившегося.

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