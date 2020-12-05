Порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах утвердили в России

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Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах. Об этом сообщается на сайте кабинета министров РФ в субботу, 5 декабря.

— Уже в этом году граждане начнут получать уведомления о положенных им социальных выплатах, пособиях и льготах, — говорится в сообщении.

Так, сведения о доступных мерах поддержки будут поступать гражданам в личный кабинет на портале госуслуг. Информацию будут сопровождать сведениями о способах получения льгот и о списке документов, которые будут необходимы для этого. Пользователям нужно дать согласие на получение уведомлений, чтобы услуга заработала.

Также с 1 июля следующего года граждане смогут узнавать о персональных льготах по единому номеру или через чат-бот на портале госуслуг, добавили на сайте правительства.

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