Мишустин назвал условие снятия ограничений из-за коронавируса в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что чем лучше россияне пройдут этап вакцинации от коронавируса, тем быстрее они смогут общаться без каких-либо ограничений.
Он отметил, что весь процесс вакцинации должен быть организован максимально эффективно.
— Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасения общаться с нашими родными, близкими людьми, — сказал Михаил Мишустин.
По словам главы правительства РФ, регионы страны уже готовы к проведению вакцинации населения от COVID-19. Премьер-министр также попросил глав регионов оперативно завершить все необходимые мероприятия в срок.
Михаил Мишустин также добавил, что производители должны увеличить объемы выпуска вакцины, однако это не должно сказаться на качестве препарата, передает РИА Новости.
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