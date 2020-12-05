Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Нину Русланову

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Нину Русланову. Соответствующая телеграмма появилась на официальном портале главы города.

— Выдающаяся актриса, Вы вписали много замеча­тельных страниц в летопись отечественной культуры, подарили зрителям богатую галерею женских образов — драматических, лирических, комедийных. Популярные фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кино и продолжают завоевывать новых поклонников, — подчеркнул Собянин.

Он также отметил профессиональные качества Руслановой, назвав ее трудолюбивой, яркой и талантливой актрисой, которая может стать примером для молодежи.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области на Украине. В 1969-м окончила театральное училище имени Щукина. После работала в Театре имени Вахтангова, затем перешла в Театр имени Маяковского. Начала сниматься в кино с 1967 года. Русланова известна по многим фильмам, среди которых «Афоня», «Собачье сердце», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза!» и многие другие.

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