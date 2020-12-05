Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Нину Русланову
Фото: youtube.com / Vangogh TV

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку РФ Нину Русланову

Юлия Захарова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народную артистку России Нину Русланову. Соответствующая телеграмма появилась на официальном портале главы города.

— Выдающаяся актриса, Вы вписали много замеча­тельных страниц в летопись отечественной культуры, подарили зрителям богатую галерею женских образов — драматических, лирических, комедийных. Популярные фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд нашего кино и продолжают завоевывать новых поклонников, — подчеркнул Собянин.

Он также отметил профессиональные качества Руслановой, назвав ее трудолюбивой, яркой и талантливой актрисой, которая может стать примером для молодежи.

СПРАВКА «ВМ»

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в Харьковской области на Украине. В 1969-м окончила театральное училище имени Щукина. После работала в Театре имени Вахтангова, затем перешла в Театр имени Маяковского. Начала сниматься в кино с 1967 года. Русланова известна по многим фильмам, среди которых «Афоня», «Собачье сердце», «Возвращение Будулая», «Кин-дза-дза!» и многие другие.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил народного артиста РСФСР Геннадия Хазанова с 75-летием

поздравления мэраСергей Собянинактриса
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

За что я люблю Чубайса

Олег Сыров
Олег Сыров

Опасайтесь писем из прошлого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Чем полезны испытания

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Добро пожаловать в AD

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как важно слушать тишину

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Мы здесь белые — одни

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Абсурд — лучший способ борьбы с ковидом

Все мнения
О проекте